La MotoGP è tornata a Misano per il secondo appuntamento consecutivo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Attenzione agli orari del GP Emilia-Romagna: sabato 21 settembre le qualifiche alle 10:50 e la Sprint alle 15, domenica 22 settembre la gara della MotoGP è alle 13, preceduta dalla Moto3 alle 10 e dalla Moto2 alle 11:15. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

A Misano lo spettacolo non finisce mai. Due settimane abbiamo assistito alla vittoria di Marc Marquez, salito sul podio insieme ai due piloti del team Ducati ufficiale: 2° Pecco Bagnaia e 3° Enea Bastianini. Il lunedì succssivo abbiamo assistito a dei test molto importanti in vista della prossima stagione. E infine adesso si torna di nuovo in pista sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il GP Emilia-Romagna (in programma dal 20 al 22 settembre). Martin è ancora in testa alla classifica, ma il suo vantaggio su Bagnaia si è ridotto a 7 punti: la lotta per il titolo è apertissima, ogni sessione conta.