Il GP Emilia-Romagna di Alex Rins è durato lo spazio di 30 minuti, il tempo delle Libere 2 chiuse all'ultimo posto a quasi due secondi dal miglior crono: lo spagnolo, ieri assente per febbre, non sta ancora bene e ha così deciso, d'accordo con il team e col dottor Charte, di chiudere in anticipo il suo weekend. L'obiettivo per il pilota Yamaha è rimettersi in sesto in vista della prossima settimana, quando la MotoGP sbarcherà in Indonesia

