Sorprese e rimpianti in una qualifica che in parte ha ribaltato i pronostici. In pole s’è messo Furusato (prima pole in carriera), Alonso ha rischiato scivolando sul finale ("cercavo il limite e l'ho trovato"), ma ha tenuto la seconda casella, Piqueras, la sorpresa di Misano 1, si è confermato a questo secondo appuntamento in Romagna, accomodandosi sulla casella rimasta libera in prima fila. Il quarto posto di Ortola poteva essere qualcosa di più, come il quinto di Nepa e persino il dodicesimo di Lunetta. I due connazionali avevano in mano un buon jolly, Nepa grazie alla scia vincente di Furusato e Piqueras, ma al pari del romano s’è visto cancellare il giro per la caduta di Odgeon, che ha messo tutti, o quasi, sotto bandiera gialla. "Il quinto posto va benissimo - ha però detto il pilota abruzzese -, il target sono sempre le prime tre file". Resta la gara, per confermarsi o sorprendere.