Moto2: vittoria-capolavoro di Vietti, 3° Arbolino

Successo all'ultimo respiro del pilota piemontese al termine di una gara 'folle', a lungo dominata da Arbolino. Nel finale, complice l'errore del milanese, Vietti si è giocato la vittoria con Canet, superando lo spagnolo proprio sul traguardo. "La dedico a Luca Salvadori e alla sua famiglia", il tenero pensiero di Celestino per il giovane collega scomparso in pista lo scorso 14 settembre MOTOGP, LA GARA LIVE

Il capolavoro di Vietti, l’erroraccio di Arbolino, nel mezzo Aron Canet, lottatore indomito ma ancora una volta secondo. Due giri finali al cardiopalma, dopo 20 giri sotto il vecchio record in gara hanno entusiasmato Misano. L’ha spuntata Vietti che ha coraggiosamente tenuto aperto all’ultima curva, fregando sul traguardo un po’ più titubante Canet. Alle loro spalle il pilota di Garbagnate incominciava a imprecare per la vittoria buttata via a tre curve dal sogno (non vince da Phillip Island 2023).



Lo sviluppo della corsa Gara pazza, tesa, incredibile nel suo finale. Tony ha indovinato la partenza dalla terza casella, infilando Roberts all’interno, a sua volta schiacciato da Canet. Il capolavoro è però stato quello di Vietti che all’esterno s’è infilato tra il connazionale e lo spagnolo. Se ne sono andati via loro tre, filando su tempi bassi, a un secondo scarso dalla pole position. Al diciassettesimo passaggio Vietti si è scomposto nel cambio di direzione, lasciando passare il pilota della Fantic. Due giri dopo è toccato ad Arbolino sbagliare. Canet ne ha approfittato, ma è rimasto al comando solo poche curve. Al ventunesimo giro Tony è ripassato in testa alla curva della Quercia, mentre Celestino che sembrava non averne più ha ricucito sui due davanti.

Ultimo giro da urlo Poi il folle, ultimo giro: Tony in testa ha non trovato la marcia in scalata, quando aveva ormai la vittoria in tasca: fuori linea e sconsolato, s’è visto sfilare Vietti e Canet di fianco è arrivato davanti all’ultima staccata, ma Vietti ormai alle sue calcagna ha dato gas, tutto quello che aveva. E’ uscito più veloce e al fotofinish è passato davanti. Questione di centimetri. “Quanti errori - il commento del piemontese -, mi son innervosito, ma ho visto che avevo la velocità per recuperare. Gli errori di Tony mi hanno aiutato e poi ho spinto tutto all’ultima curva”.

La dedica di Vietti a Salvadori

Una bellissima domenica, per lui che mette in bacheca la sesta vittoria in Moto 2 (la seconda quest’anno). Quindi la dedica a Luca Salvadori: “Questa vittoria va a lui e alla sua famiglia”. Due italiani sul podio non si vedevano da Austin 2021. Mentre per la quinta volta Canet è finito al secondo posto.

La lotta per il Mondiale Statistiche che influiscono poco sulla classifica del mondiale. Ogura, quarto, resta sereno al comando, davanti a Garcia, caduto quasi in contemporanea con Dixon e Roberts, partito dalla prima fila e finito al sesto posto.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Emilia-Romagna

La classifica del Mondiale