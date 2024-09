Alla fine è caduto anche lui, ma solo dopo il traguardo e festeggiando su un monociclo la dodicesima vittoria in Moto3. "Sempre in piedi" Alonso ha rimesso a posto in fretta Piqueras e Holgado, che non gli hanno dato tregua per 20 giri. Assatanati e infuocati, i due spagnoli non gli hanno risparmiato nemmeno qualche colpo al limite, al penultimo giro (qualcosa già visto 15 giorni prima). Soprattutto Holgado che l’ha superato all’interno della curva del Carro con un certo impeto (obbligando il colombiano ad allargare la traiettoria e ad aprire la porta anche al pilota di Leopard). Alonso ha aspettato qualche curva, e alla Quercia ha restituito il sorpasso a entrambi, in un sol colpo.

Vittoria dedicata ai suoi insegnanti di scuola

"Poi ho chiuso la porta, mi sono ricordato di cosa era successo due settimane prima", ha spiegato. Con un sorriso smagliante Alonso ha anche reso omaggio ai suoi insegnanti: "Dedico a loro questa vittoria, a chi mi ha fatto studiare e crescere". Dedica inconsueta, in un mondo dove non tutti i ragazzi riescono a completare il percorso scolastico. Ma in pista è il colombiano di Aspar Martin a impartire lezioni.

Holgado penalizzato, chiude fuori dal podio

L’ha capito Holgado, che ha pure perso il terzo posto per una penalità comminatogli dopo il traguardo (per eccesso di track limits). Di fianco ad Alonso sono saliti sul podio Piqueras e Veijer. Giù dal podio sono invece rimasti Ortola e Lunetta che dopo una promettente rimonta, e il duello vinto con Kelso, ha mollato l’inseguimento del quartetto di testa, al tredicesimo passaggio.

Il risultato degli italiani

Troppo veloci: "Ma va bene così - ha poi commentato il romano del Sic58 -. Mi sto divertendo, devo solo mettere tutti pezzi insieme. E il podio tornerà". Il suo connazionale Nepa, scattato male dalla seconda fila dopo aver sfiorato il disastro per colpa del solito Munoz (scivolato in mezzo al gruppo) che l’ha toccato sul posteriore, è stato risucchiato indietro e ha chiuso al quattordicesimo posto. Riccardo Rossi è caduto subito, Nicola Carraro è finito in sedicesima posizione. Con l’ottava vittoria da inizIo stagione, David Alonso schizza a più 82 lunghezze su Holgado e Veijer. Il titolo potrebbe arrivare ben prima della fine della campionato.