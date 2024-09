Bagnaia-Martin, questione di dettagli e millimetri

Misano 2 ci ha fatto capire che sarà un testa a testa lungo, estenuante ed emozionante. Sarà una questione di millimetri, di dettagli, con una caduta che può cambiare il volto alla classifica per qualche settimana. Pecco ha vinto la Sprint ma domenica ha faticato, Martin è stato perfetto per tutta la gara ma alla fine ad avere la meglio è stato Bastianini. E ora si vola subito in Indonesia: difficile, pur leggendo i dati, capire chi avrà un piccolo vantaggio oltreoceano...

Sarà un testa a testa lungo, estenuante ma terribilmente emozionante. Bagnaia e Martin lasciano Misano e volano verso l'Indonesia dove si corre già il prossimo weekend dopo aver consolidato l'idea che sarà una questione di millimetri, di dettagli. Dove una caduta, come successo a Pecco nella gara lunga, può cambiare il volto della classifica magari solo per qualche settimana. Pecco ha vinto nella Sprint ma domenica ha faticato, ci ha messo 15 giri per l'esattezza per far funzionare la gomma posteriore prima di finire in terra dopo una serie di crono al limite dell'umano.