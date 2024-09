L'Autódromo Internacional do Algarve ospiterà ancora il mondo delle due ruote dopo aver raggiunto un'intesa per i prossimi due anni. Ufficialità anche per l'India, dove si tornerà a correre nel 2026. Nel fine settimana c'è l'Indonesia: tutto live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Il Gran Premio del Portogallo sul tracciato di Portimao resterà nel calendario della MotoGP per altri due anni. L'Autódromo Internacional do Algarve ospiterà dunque anche nel 2025 e nel 2026 i campioni del Motomondiale. Dal suo debutto, questo circuito ha ospitato fino ad oggi sei gran premi con una crescente presenza di pubblico. "Siamo molto felici di annunciare che correremo in Portogallo per almeno altre due stagioni. Da quando siamo arrivati qui per la prima volta, è diventato uno dei preferiti da fan e piloti, ed è facile capire perché. Non solo è un bel posto per correre, ma l’evento stesso è migliorato ogni anno e siamo molto orgogliosi di poter avere un impatto economico, sportivo e sociale così positivo sulla zona. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri fan portoghesi nel 2025 e nel 2026", ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, attraverso una nota ufficiale.