"Il mio obiettivo di quest'anno (tornare alla vittoria, ndr) l'ho già raggiunto, nelle ultime gare penserò a divertirmi in moto". Così Marc Marquez, che nella conferenza stampa della vigilia dell'Indonesia non pensa a un possibile recupero in classifica piloti in chiave titolo. E su Mandalika, ai nostri microfoni, aggiunge: "Questa è una pista che va inquadrata, non è tra le mie preferite ma mi piace". Nel VIDEO sopra l'intervista a Sky

LE PAROLE DI MARQUEZ IN CONFERENZA