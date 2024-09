La Superbike torna subito in pista dopo lo spettacolare weekend di Cremona dove un pubblico splendido ha potuto festeggiare la prima vittoria (con tripletta) di Danilo Petrucci. Classifica cortissima con Bulega a solo 13 punti da Razgatlioglu, al rientro dopo l'incidente di Magny-Cours. Tutto il weekend live su Sky Sport e in streaming su NOW : Gara 1 e 2 sabato e domenica alle 14 sul canale 208 di Sky

Con la conferma del rientro di Toprak Razgatlioglu dopo la brutta caduta di Magny Cours, il mondiale torna subito in pista ad Aragon con la classifica piloti decisamente più “corta”, quando mancano tre round (sei gare). Dopo il weekend di Cremona, infatti, Nicolò Bulega ha ridotto il gap da Razgatlioglu a soli 13 punti , mentre la tripletta sul circuito lombardo ha permesso a Danilo Petrucci di salire in quinta posizione a soli tre punti da Alex Lowes, consolidando la leadership tra i piloti indipendenti.

Danilo Petrucci con la tripletta di Cremona è entrato nel gruppo ristretto di piloti in grado dominare un intero weekend di gara , includendo anche la super pole race della domenica mattina. Il pilota italiano si unisce ad Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu e lo fa con la sua prima affermazione nel WSBK. Il campione del mondo in carica ha invece raggiunto il traguardo del centesimo podio con Ducati. Il secondo posto in gara 2 a Cremona permette ad Alvaro Bautista di eguagliare il primato della leggenda Carl Fogarty.

Due piloti italiani in top-5, Bulega P2 e Petrucci salito in P5 dopo la tripletta di Cremona e primo tra gli Indipendenti. Abbiamo poi Locatelli sesto, miglior Yamaha nel mondiale, e Iannone ottavo. Ecco la classifica completa:

Mondiale Supersport: Montella e Manzi inseguono Huertas

Con la caduta di Montella a Cremona, il gap del pilota italiano dal leader in classifica Adrian Huertas è ora di 43 punti. Attenzione anche a Manzi che con il successo in gara 2 in Italia si è rilanciato e ora dista solo 7 punti dal secondo in classifica. Mancano ancora sei gare, tutto può succedere.