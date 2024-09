Ad Aragon rientra il leader del campionato di Superbike: Toprak Razgatlioglu è stato dichiarato fit e sarà al via delle prove libere in Spagna, al termine delle quali sarà poi rivisto. Il pilota turco era caduto a Magny-Cours e aveva saltato il round di Cremona. Torna in pista anche Jonathan Rea, anche lui infortunatosi in Francia

MOTOGP, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI DALL'INDONESIA