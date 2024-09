Terzo GP consecutivo in 'casa' per il team VR46, che dopo i due appuntamenti a Misano arriva in Indonesia, Paese del main sponsor Pertamina. La squadra di Valentino Rossi ha così ideato una livrea speciale per l'occasione, dedicata alla bandiera locale: via quasi tutto il giallo fluo, colore predominante in questo 2024, e spazio al bianco e al rosso per omaggiare la tradizione locale. Di seguito tutte le foto delle GP23 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi per Mandalika

