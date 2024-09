Quarto tempo per Bagnaia nelle pre-qualifiche: "Giornata abbastanza complicata per diversi fattori. Nel pomeriggio abbiamo cambiato mille cose ma non riuscivamo a performare, eravamo lenti. Poi abbiamo messo la soft dietro e tutto è tornato normale. La gara di domenica si farà con la media, ma non mi preoccupa: oggi c'è stato un insieme di cose che l'hanno portata a non funzionare". L'intervista integrale nel VIDEO sopra

