Settimo posto per Marquez nelle pre-qualifiche: "Non mi sono trovato male. Certo, mi sentivo più a mio agio in altri circuiti ma la cosa importante è che abbiamo fatto dei passi avanti dalla mattina al pomeriggio. Ancora ho alcune cose da migliorare, soprattutto quando monto le gomme nuove fatico un po'. Ci sono sempre 2/3 ragazzi che vanno più veloci degli altri, noi restiamo in top5. Salvataggio? È stato bello, non ne facevo uno così da tanto"

