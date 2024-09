Marc Marquez ci ha abituato in questi anni a salvataggi al limite dell'impossibile: lo spagnolo del team Gresini si è ripetuto nel venerdì di Mandalika, riuscendo con una mossa 'old style' a non perdere la sua Ducati in Curva 10, nonostante un'inclinazione di 65° a 80 km/h. Un numero davvero da fenomeno. Guardalo nel VIDEO sopra. Sabato notte alle 04:50 italiane le qualifiche, alle 9 la Sprint Race: tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE