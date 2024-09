Martin litiga con le partenze: due prove fallite

Doppia partenza fallita per Jorge Martin in Indonesia al termine delle Libere: lo spagnolo scatta dalla griglia per due volte, ma sbaglia in entrambi i casi, probabilmente condizionato dalla pista ancora sporca in quel tratto. Nel VIDEO i due tentativi di Martin e l'analisi allo Sky Tech. Domenica 29 settembre il Gran Premio è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 9 ora italiana

