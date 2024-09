Terzo posto nelle pre-qualifiche del GP di Indonesia per Franco Morbidelli, che aveva fatto il miglior tempo nelle FP1: "Siamo partiti forte, è stato sicuramente un venerdì positivo - ha detto il pilota Pramac a Sky - Ho un feeling con la moto, riesco a guidare bene e sono efficace. La gomma ideale al posteriore? Abbiamo fatto delle prove, la dura va meglio in alcuni punti e peggio in altri, mentre la soft la conosciamo già. Dovremo vedere e scegliere bene"

