Continuano i progresso di Yamaha e Quartararo, 6° nelle pre-qualifiche in Indonesia dopo il doppio 7° posto nelle due gare di Misano: "La strada è giusta - ha detto a Sky -. A inizio 2024 la moto nel rettilineo andava fortissimo. Per fare alcuni passi avanti ne abbiamo fatti altri indietro, soprattutto sul motore, per avere guidabilità e stabilità". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale al 'Diablo'

