Huertas emerge per la Superpole, miracolo Veneman

Inizia nel migliore dei modi il round di Aragon per Adrian Huertas, leader della classifica del mondiale Supersport. Dopo un avvio a rilento col nono posto nelle prove libere, lo spagnolo si è aggiudicato la Superpole per la settima volta in stagione con il tempo di 1’52”932. Per quanto il crono sia distante sei decimi da quello dello scorso anno di Nicolò Bulega, è stato sufficiente per tenere dietro Lucas Mahias (secondo a sorpresa con un ottimo ultimo giro) e un ispiratissimo Jorge Navarro. Scatta dalla quarta casella dello schieramento, invece, Yari Montella. Vittima una brutta caduta nella free practice dopo aver provato la zona del long lap penalty, il pilota di Barni Spark è affiancato da Glenn Van Straalen e Marcel Schroetter, mentre la terza fila è appannaggio di Valentin Debise, Stefano Manzi e Can Oncu. La top ten è chiusa da Tom Booth-Amos, appena davanti a Federico Caricasulo.