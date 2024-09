Qualifica da incubo per Marc Marquez a Mandalika: lo spagnolo è scivolato due volte nel corso del Q2 senza riuscire a chiudere un giro cronometrato. Il pilota del team Gresini, dunque, scatterà dalla dodicesima casella e sarà chiamato a una delle sue rimonte. Alle 9 è in programma la Sprint Race, domani sempre alle 9 la gara lunga: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

