Aaron Canet conquista la sua quinta pole stagionale a Mandalika e si conferma in grande forma. Prima fila anche per Dixon e per il leader del Mondiale Ogura. Arbolino è 7°, giornata no per Vietti: caduta e 18° tempo per Celestino. La gara è domenica alle 7.15 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW .

Aron Canet, dodicesima pole in Moto2, la quinta quest’anno per la gioia della Fantic. In classifica lo spagnolo è sesto a soli due punti da Aldeguer che domenica scatterà in seconda fila. C’è aria di sorpasso, in classifica, perché Aron viene da due podi consecutivi, mentre il connazionale di Boscoscuro stenta a ritrovare il passo in campionato, di inizio stagione. Di fianco a lui, inoltre, c’è il compagno di squadra Alonso Lopez che nel mondiale lo precede di sette punti: doppio fronte per Fermin che deve quindi guardarsi le spalle cercando, se possibile, di fare uno step avanti. Chi è saldo al comando è invece Ai Ogura che può affrontare con una certa tranquillità la gara di domenica, pur partendo dalla terza posizione. Il giapponese ha un vantaggio di 22 punti su Joe Roberts che non ha fatto una gran qualifica. Il californiano scatterà con l’ottavo tempo, dietro Arbolino, che nonostante i tempi visti in prova, non è riuscito a ripetersi in qualifica.

Giornata no per Vietti: caduta e 18° tempo

Ma peggio di Tony sta il suo connazionale Vietti, caduto subito e malamente senza poi riuscire a chiudere un giro cronometrato. Rientrato a fatica al box con la sua Ktm, non è poi riuscito a ripartire, con la moto che non voleva saperne di accendersi dopo il veloce intervento dei meccanici. Il piemontese partirà con il diciottesimo tempo.