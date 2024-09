Ortolá conquista la sua quinta pole position stagionale in Indonesia. A Mandalika però la gara partirà in salita per lui: dovrà infatti scontare un doppio long lap penalty per guida lenta. Dietro lo spagnolo di Mt Helmets scatteranno Veijer e Furusato. Lunetta, il migliore degli italiani, si accomoda sulla 6^ casella dietro il leader mondiale Alonso, in difficoltà dopo una caduta del venerdì

Ivan Ortola, tra gioia e rimpianti. Domenica scatterà dalla prima casella dello schieramento (quinta pole position, quest’anno, per il pilota di Mt Helmets) ma subito dovrà scontare un doppio long lap di penalità, per guida lenta in prova (considerata d’ostacolo agli altri piloti). “Dovrò spingere e vedremo che cosa riuscirò a fare”, ha detto lo spagnolo, almeno oggi contento del lavoro svolto". Non è l’unico che dovrà pagare una disattenzione in pista, tra gli altri anche Stefano Nepa penalizzato per la medesima infrazione sabato mattina. “Ho rallentato solo un attimo, ma è bastato per beccarmi una punizione…”, ha spiegato l’abruzzese del team Snipers che in gara scatterà dalla undicesima piazzola. In prima fila sono invece finiti Veijer, autore di una spettacolare salvataggio alla Marquez, proprio come Piqueras poco prima (lo spagnolo della Leopard s’è dovuto poi accontentare della nona posizione) e il giapponese del team Asia, Furusato.