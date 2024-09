A Mandalika è il giorno del Gran Premio di Indonesia della MotoGP, LIVE alle 9 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, preceduto da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15). Dopo la vittoria di Bagnaia nella Sprint, si riparte con Martin in pole, chiamato al riscatto dopo la caduta di ieri. Ora i due sono separati da 12 punti nel Mondiale

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA PILOTI