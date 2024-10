Al termine della stagione 2024 Francesco Guidotti non sarà più team manager KTM, come annunciato dalla casa austriaca dopo Mandalika: "È un normale avvicendamento. Non è stato un divorzio dovuto a incomprensioni - spiega a Sky - Penso che Ajo possa essere la persona giusta per la conoscenza che ha dei piloti e la credibilità in azienda. Sono contento dei progressi fatti negli ultimi anni, Aki ha le capacità per finalizzare quanto costruito. Il mio futuro? Ho grande tranquillità..."

