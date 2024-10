Ti aspetteresti Ai Ogura davanti a tutti, ma il fattore campo per ora non spinge avanti il leader del mondiale. Che comunque con il quarto tempo si è messo serenamente al riparo dagli scherzi del meteo che per sabato resta molto incerto. Con il sole, uscito nel pomeriggio di oggi, il più veloce è stato Filip Salac sotto il record della pista. Alle sue spalle il vincitore di Mandalika, Aron Canet , terzo Marco Ramirez . I primi tre hanno segnato un distacco netto col resto della griglia, ma questa prima fila virtuale assicura sonni tranquilli al pilota di Mt Helmets, dal momento che il suo compagno di squadra, secondo nel Mondiale, langue in diciassettesima posizione.

Crisi Sergio Garcia, italiani per ora al sicuro

La crisi di Sergio Garcia sembra senza fine, e anche a Motegi lo spagnolo è apparso in difficoltà in diversi punti del circuito. Gli italiani per ora sono al sicuro, ma non troppo: decimo Arbolino, dodicesimo Vietti che nelle prima fasi del turno s’era anche messo davanti a tutti. Dovesse aprirsi col sole la mattina di sabato, obbligherebbe entrambi a un ritocco in basso dei rispettivi cronologici. Discorso simile per Alonso Lopez, tredicesimo, meno per il suo compagno di box, Fermin Aldeguer, finito più avanti in classifica, in settima posizione. Delusione Sasaki, l’altro pilota di casa, caduto a metà turno.