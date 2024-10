Succede tutto negli ultimi minuti. Una classifica che sembrava cristallizzata, intorno al nome di Alonso, è cambiata a suon di record quando Ortolá e Piqueras cambiano passo. I due spagnoli sono scesi entrambi sotto il record della pista, nonostante l’aria umida e le chiazze lasciate dalla pioggia del mattino giapponese, concluso su tempi alti. Non che il colombiano sia andato piano, pure lui è sceso sotto il super tempo segnato un anno fa da Masia, ma lo stato d’animo del pilota di Aspar Martin è diverso. A lui bastano quattro punti per sigillare in anticipo il titolo, meritatissimo per quanto fatto quest’anno della Moto3. Ivan, che lo segue staccato in classifica di 105 punti, cercherà invece di tenerlo aperto, fin quando sarà possibile, ma il destino di questa stagione della classe minore sembra ormai segnato.