Brad Binder è il più veloce del venerdì in Giappone. Il pilota sudafricano ha chiuso in 1:43.436 davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Settimo tempo per Pecco Bagnaia. Morbidelli, Quartararo ed Espargaro tra i piloti che saranno costretti a passare dal Q1. Sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint Race alle 8, domenica gara alle 7. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

