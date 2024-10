Dal 18 novembre 2024 Fabiano Sterlacchini sarà il nuovo direttore tecnico di Aprilia. L'ex ingegnere di Ducati e KTM prenderà il posto di Romano Albesiano che ha ricoperto il ruolo dal 2013: quest'ultimo, a sua volta, si trasferirà in Honda HRC dove ritroverà come collaudatore Aleix Espargaro

Novità in Aprilia. Nel finale di stagione 2024 la casa di Noale pensa già al futuro e, dopo una rivoluzione per quanto riguarda i piloti con l'arrivo di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ci sarà anche un rinnovamento della guida tecnica. Romano Albesiano, direttore tecnico dell'Aprilia dal 2013, al termine del campionato in corso lascerà il suo incarico e il suo posto verrà preso da Fabiano Sterlacchini, che porterà a Noale l'esperienza acquisita in Ducati (fino al 2019) e in KTM (che ha lasciato nel luglio scorso).