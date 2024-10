Bagnaia è tornato ai box a piedi al termine delle qualifiche in Giappone: nessun problema alla sua GP24, il campione del mondo ha semplicemente finito la benzina e, dopo aver usufruito del traino di Morbidelli, ha percorso la corsia di rientro in pit lane spingendo la sua moto in attesa di rinforzi. Il pilota Ducati scatterà dalla seconda casella a Motegi alle spalle di Acosta. Guarda l'episodio nel VIDEO sopra

