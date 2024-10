A Motegi Bagnaia centra la terza vittoria consecutiva in una Sprint Race dopo Misano 2 e Mandalika: "E' stato complicato, le condizioni non erano delle migliori - spiega a Sky -. Sono partito bene, ma Acosta andava più forte: è caduto, ma per domenica sarà un pretendente alla vittoria. Nell'ultimo giro ho visto il vantaggio su Bastianini e ho gestito". Chiusura sulle Sprint, ora diventate un suo punto di forza: "Ho lavorato tanto, anche se non è un tipo di corsa nelle mie corde"

