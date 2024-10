Dalla gioia per la pole position con tanto di record della pista al nono posto finale, il tutto in pochi minuti: incredibile epilogo di qualifiche per Marc Marquez, a cui è stato cancellato un super 1:42.868 che gli sarebbe valso la prima casella in griglia a Motegi. Il motivo? Il pilota Gresini non ha rispettato i track limits in Curva 4. Nel VIDEO sopra il giro della pole e la sua successiva cancellazione per aver 'pizzicato' il verde

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA