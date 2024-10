Caduta nel finale delle qualifiche per Jorge Martin, che ha perso aderenza ed è finito nella ghiaia in curva 9. Il leader del mondiale ovviamente non è riuscito a migliorarsi e ha chiuso con l'11° tempo. Sarà costretto alla rimonta sia nella Sprint Race di oggi (semaforo verde alle 8) che nella gara lunga di domenica alle 7: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

