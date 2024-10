Sono bastati due giri per definire le griglia della Moto2. Chi ha osato all’inizio del turno, come Dixon, sull’asfalto umido, ma ancora praticabile con le gomme da asciutto, ha pescato il jolly. Così, davanti, sono spuntati nomi che nessuno forse s’aspettava, come Van Den Goorbergh., finito in prima fila di fianco all’inglese. Si è confermato invece Canet, tra i più veloci fin da venerdì, il mattino di sabato, piazzatosi al terzo posto, un’ottima posizione per puntare al risultato grosso, dopo la vittoria in Indonesia. Ai Ogura, leader del mondiale ed eroe locale, non ha saputo sfruttare la breve finestra concessa dal meteo e ha chiuso al nono posto. Rientrati al box i piloti sono rimasti a guardare il cielo, nella speranza che la pioggia finisse e la pista si asciugasse. Inutile uscire con le gamma da bagnato, impossibile abbassare i tempi già fissati dal cronometro con le gomme slick.