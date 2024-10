A Motegi è in corso la Sprint Race, ora LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Acosta è in testa davanti a Bagnaia e Bastianini. Poi Marc Marquez e Martin, autore di una grandissima partenza dalla 11^ posizione. Cadute per Mir e Nakagami, ritiro per Binder che era 4°. Situazione meteo da monitorare: piove a intermittenza fin da inizio giornata e non è escluso che si possa vedere un flag to flag col passaggio in corsa alla moto in assetto da bagnato