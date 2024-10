Pole con record in Moto3 per Ivan Ortolá, che tiene viva la corsa al titolo, davanti a Veijer e Alonso. Il leader del campionato scatterà dalla 3^ casella a caccia dei punti che gli permetterebbero di laurearsi campione di categoria nella gara di Motegi. Il principale rivale, Holgado, partirà dalla 9^ posizione. Nepa e Lunetta i migliori degli italiani, rispettivamente 11° e 12°

Pioggia o non pioggia, a Motegi crolla il record della Moto3. L’ha firmato Ivan Ortolá che si sta impegnando a fondo per tenera aperta la lotta per il titolo che favorisce di gran lunga David Alonso. Il colombiano comanda con 97 punti di vantaggio su Holgado e 105 su Ortolá. Gliene bastano altri 4, su Holgado, per chiudere anzitempo il discorso. Ma giustamente gli avversari non si arrendono, finché l’aritmetica lascia spazio alla speranza, per piccola che sia.