In Moto 2 ha vinto l’azzardo, quello di chi ha resistito alla tentazione di montare le gomme da bagnato quando il cielo sopra Motegi ha pensato bene di mandare giù uno scroscio di pioggia, al momento del via. In Giappone capita, ma in questo weekend è diventato un tormento. Ha resistito Gonzalez, e come lui Ogura, il leader del Mondiale, che aveva più da perdere. Come a Misano in MotoGP, chi ha avuto cuore come Bagnaia, ha vinto la sfida. "Non sapevo che fosse la scelta corretta, non ne ero del tutto sicuro - ha detto Ogura -. E poi ho deciso di accontentarmi".