Dopo la vittoria nella Sprint, Pecco - che ha accorciato in classifica a -15 da Martin - si conferma il più veloce con il tempo di 1:44.359 davanti allo stesso pilota spagnolo e Bastianini. Quarto Acosta, che scatterà dalla pole a Motegi, affiancato in prima fila da Bagnaia e Vinales. Quinto tempo nel warm up per Marc Marquez, poi tre italiani: Morbidelli, Bezzecchi e Di Giannantonio. La gara è in diretta alle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

