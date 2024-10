Round numero undici in scena in Portogallo all’Estoril, penultimo appuntamento della stagione 2024. Ancora una volta “tutti contro Toprak” che avrà a disposizione il primo match point per il titolo, con Bulega, Bautista e la Ducati che faranno di tutto per contrastare il fenomeno turco della BMW. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP con gara 1 e 2 sabato e domenica alle 15 LO SPECIALE SUPERBIKE

Il Mondiale Superbike arriva al penultimo round dell’Estoril con tutti i titoli ancora da assegnare e con la certezza che lo spettacolo in pista anche questa volta non mancherà. La stagione ci ha riservato ben otto vincitori diversi, la prima volta da oltre 10 anni a questa parte. Bisogna tornare al 2012 quando furono nove: Sykes, Biaggi, Checa, Melandri, Rea, Davies, Baz, Guintoli e Laverty. Dobbiamo andare ancora piu’ indietro, di ben 20 anni, per avere invece cinque vincitori diversi in sella a una Ducati come in questa stagione quando sul primo gradino del podio sono saliti gli ufficiali Bautista e Bulega e gli indipendenti Iannone, Petrucci e Spinelli. Per altro, per i quattro italiani il successo 2024 e’ stato anche il primo in carriera nel WSBK, traguardo che non si dimentica.

I numeri del fenomeno Toprak Toprak Razgatlioglu sta segnando la storia del mondiale superbike, lo dicono i numeri che confermano la chiara percezione di molti. Il pilota turco in questo primo anno in BMW ha corso 24 gare con la M1000RR ed è salito sul podio ben 21 volte, ovvero l’87.5% di gare chiuse in top-3. È un record assoluto, migliore addirittura di quello di Jonathan Rea che con Kawasaki ha vinto sei mondiali consecutivamente, chiudendo l’esperienza con Akashi con 221 podi in 273 gare, l’80.9%. Come se non bastasse, in terza posizione di questa particolare classifica troviamo sempre Razgatlioglu che nella sua precedente esperienza con Yamaha ha raccolto 100 podi in 131 gare, pari al 76.3%. È un “serial winner”, pochi o nessun dubbio. A rafforzare ulteriormente quanto sopra ci pensa un’altra statistica. Il pilota BMW si presenta all’Estoril forte di 15 vittorie stagionali, gia’ top-3 della storia, a soli due successi da Doug Polen con la Ducati nel 1991 e Jonathan Rea nel 2018 e 2019. Piu’ lontano Alvaro Bautista che con 27 successi nel 2023 ha stabilito un record veramente incredibile.

Bulega rimanda il match point a Jerez se... Bulega e Bautista sono i primi inseguitori di Razgatlioglu. L’italiano era arrivato a -13 dal leader in classifica prima dell’ultimo round di Aragon dove il distacco è salito nuovamente fino a 39 punti, mentre lo spagnolo è più staccato a -81. Il rookie della Ducati factory, autore di una stagione veramente molto positiva, può restare in corsa per il mondiale a patto di guadagnare punti su Razgatlioglu oppure non perdendone più di 23. Tutto sarebbe rimandato quindi al round finale di Jerez de la Frontera.

Petrucci vince il titolo indipendenti se... Danilo Petrucci al momento è quarto in classifica mondiale, un risultato a dir poco strabiliante. Il pilota di Terni è il miglior indipendente ed il titolo non è lontano. Se a fine week-end avrà almeno 62 punti di vantaggio su Andrea Iannone potrà laurearsi campione 2024. Stesso discorso per il team Barni Ducati a cui basteranno 99 punti sul GoEleven per potersi fregiare del titolo come miglior team non factory.

Supersport: tra Huertas e Montella non è finita

Adrian Huertas si presenta all’Estoril forte di 41 punti di vantaggio su Yari Montella. La lotta è in casa Ducati tra il team Aruba.it e Barni Spark Racing. È chiaro come l’italiano abbia la necessità di recuperare punti sullo spagnolo per rimandare l’assegnazione del titolo al round conclusivo di Jerez della Frontera. Montella dovrà quindi mettersi alle spalle Huertas in entrambe le gare per cercare di tenere il gap sotto i 50 punti. Dura ma non impossibile.



Il week-end dell’Estoril live su Sky Sport MotoGP (canale 208) Venerdì 11 ottobre 11:15 – WorldSBK FP1 15:55 – WorldSBK FP2 17:00 – WorldSSP Superpole Sabato 28 settembre 11:55 – WorldSBK Superpole 15:00 – WorldSBK Gara 1 16:10 – WorldSSP Gara 2 Domenica 29 settembre 12:00 – WorldSBK Superpole Race 15:00 – WorldSBK Gara 2 16:10 – WorldSBK Gara 2