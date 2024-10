Yari Montella conquista una pole position rocambolesca nella classe Supersport a Estoril, la sua terza da inizio stagione. In una Superpole iniziata con pista asciutta, dopo soli dieci minuti un violento scroscio d’acqua si è abbattuto nella zona della prima curva e ha obbligato i piloti al box, dichiarando chiuse le ostilità per la lotta al miglior tempo. L’ultimo a passare sul traguardo è stato proprio Montella, che si è assicurato la posizione più ambita. I suoi avversari canonici sono, però, alle sue spalle. Adrian Huertas e Stefano Manzi completano la prima fila, con lo spagnolo alla ricerca dei punti necessari per assicurarsi il titolo mondiale già questo weekend. In seconda fila le Yamaha di Valentin Debise, Glenn Van Straalen e Lucas Mahias, con la grande sorpresa di Simone Corsi al settimo posto sulla Ducati di Renzi Corse. Federico Caricasulo completa, invece, la top ten.