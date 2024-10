Weekend che potrebbe rivelarsi decisivo per il titolo di Superbike: Toprak Razgatlioglu si avvicina sempre più alla vittoria di categoria nel weekend all'Estoril, portandosi a casa Gara 1. Dietro di lui, Bulega, che rimane secondo in campionato, e Lecuona. Petrucci e Bautista sono caduti in Gara 1, con lo spagnolo che completa il gp raccogliendo dati per Gara 2

