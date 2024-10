Il pilota italiano supera il turco sul rettilineo finale nella Superpole Race in Portogallo. Toprak ha ora 41 punti di vantaggio su Bulega e può conquistare il titolo già oggi se dovesse ottenere 21 punti in più del rivale in classifica in gara-2. Appuntamento dalle 15.00 in diretta su Sky Sport Uno. Ultimo appuntamento stagionale la prossima settimana in Spagna

