Due vittorie per Razgatlioglu, una (in battaglia) per Bulega: il round di Estoril sintetizza l’andamento del campionato, con Bautista terza forza. Petrucci raccoglie poco, ma festeggia il titolo indipendenti

Nelle gare lunghe il turco ha vinto "alla Razgatlioglu", nella maniera più tipica per lui quest'anno: primi chilometri di attesa, poi fuga in solitaria con un passo insostenibile per la concorrenza. Sono le prime vittorie di Toprak dopo l'incidente di Magny-Cours, vittorie che lo avvicinano ulteriormente al titolo mondiale. Nella Superpole Race, tuttavia, Bulega lo ha battuto sul campo, rosicchiando metri giro dopo giro e sfruttando alla perfezione la maggiore efficacia nell'ultimo settore, conquistando un successo "ippico" per soli tre millesimi. Una prova di intelligenza, oltre che di velocità.