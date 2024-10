Moto2 e Moto3, cambia il format delle prove dal 2025

Nel 2025 Moto2 e Moto3 assomiglieranno di più alla MotoGP: le due categorie propedeutiche avranno due sessioni di prove libere e una di pre-qualifiche che stabilirà i piloti che andranno direttamente in Q2. Inoltre, sono state cambiate le procedure sulla griglia di partenza in caso di pioggia

Cambia il format di Moto2 e Moto3 : nel 2025 ci saranno infatti due sessioni di prove libere e una di pre-qualifiche , valida quindi per centrare il Q2. Le modifiche regolamentari, approvate dalla Grand Prix Commission, vogliono uniformare le categorie propedeutiche alla classe regina. I piloti avranno dunque a disposizione due sessioni completamente libere e una per cercare il giro veloce.

Non cambia solo il format

I cambiamenti regolamentari non riguardano solo il format: in caso di pioggia sulla griglia di partenza le moto saranno portate ai box per permettere ai meccanici di modificare le regolazioni. Inoltre, è stato modificato il tetto massimo dei prezzi dei telai e dei motori della Moto3, così come il blocco delle specifiche del campionato. Infine, i costruttori che hanno ottenuto concessioni in Moto2 otterranno più giorni di test.