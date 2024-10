Iannone rinnova con il team Go Eleven per il 2025

Andrea Iannone rinnova con il team Go Eleven per la stagione 2025. Il 35enne correrà per il secondo anno in Superbike dopo quattro anni di assenza. "Felice di proseguire questo percorso con il team in sella alla Ducati Panigale", afferma il pilota, "Continueremo a lavorare insieme per migliorarci costantemente e raggiungere nuovi obiettivi"

Andrea Iannone continuerà la sua avventura in Superbike anche nel 2025: il 35enne vincitore del round di Aragon ha infatti rinnovato con il team Go Eleven per la prossima stagione. "Sono felice di proseguire questo percorso con il Team Go Eleven in sella alla Ducati Panigale V4-R. Il primo anno in Superbike è stato ricco di sorprese e soddisfazioni, continueremo a lavorare insieme per migliorarci costantemente e raggiungere nuovi obiettivi", ha commentato, "Ringrazio Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti, Mauro Grassilli e tutto il team Go Eleven per la rinnovata fiducia. Un ringraziamento speciale anche a Remo Gobbi e alla famiglia della Superbike". Nella stagione di rientro dopo quattro anni di stop ha collezionato cinque podi ed è attualmente 7° in classifica generale.