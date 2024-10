Marquez presenta così il weekend dell'Australia: "La pista mi piace, vediamo come va con l'asfalto nuovo e le gomme, oltre alla variabile meteo", le sue parole a Sky prima di parlare della lotta per il titolo tra Bagnaia e Martin: "Al momento do un 55% per Jorge che ha 10 punti di vantaggio, ma sono entrambi fortissimi. Io, Acosta e Bastianini proveremo ad avvicinarci il più possibile". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

