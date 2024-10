Quinto tempo per Bagnaia nelle pre-qualifiche di Phillip Island grazie a un buon giro nel finale di sessione: "Quando ho preso la seconda moto è andata subito meglio - ha commentato a Sky - Siamo nei primi 5, l'obiettivo era entrare il Q2 e l'abbiamo raggiunto. Perdiamo solo in un punto rispetto a Marquez, al T2, e sappiamo già cosa fare. Qui è abbastanza complicato fare la differenza, per ora siamo tutti vicini". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

