A Phillip Island è l'ora della prima Sprint Race nella storia del GP Australia (nel 2023 non venne disputata per maltempo). Ma attenzione al cielo, nuvole minacciose si addensano sopra il circuito e la pioggia potrebbe incombere da un momento all'altro. Si parte alle 6 LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con Martin dalla pole e Bagnaia a inseguire dalla 5^ casella: Jorge ha 10 punti su Pecco in classifica e vuole incrementare il gap

LA GRIGLIA DI PARTENZA