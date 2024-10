Primo posto nelle pre-qualifiche in Australia per Marc Marquez: "Essere subito veloce e competitivo è uno dei miei punti forti, il problema è che poi rimango lì mentre gli altri mi sorpassano - ha scherzato a Sky dopo il miglior tempo del venerdì -. La pista mi piace e siamo partiti bene, ora dobbiamo continuare. È un tracciato sinistrorso e mi sento più forte, per mia sfortuna sono quasi tutti destrorsi... Vediamo, Martin è andato forte, ma anche Bagnaia arriverà"

