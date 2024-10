Prima le rain, poi le slick. Su una pista che è andata progressivamente asciugandosi, i valori sono cambiati in fretta e alla fine dell’unico turno di prove rimasto (la pioggia del mattino aveva compromesso la prima sessione) in testa s’è piazzato Fermin Aldeguer, che dell'Australia ha un buon ricordo (centrò il podio l’anno scorso). Lo spagnolo ha rifilato due decimi abbondanti a un ottimo Canet, insieme a qualche batticuore nel box di Luca Boscosuro, a causa di un paio di svarioni che hanno rischiato di spedirlo fuori pista. Il team manager veneto può però rallegrasi anche per il terzo posto di Alonso Lopez, pronto alla lotta in campionato per il secondo posto.