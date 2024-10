L'italiano è stato dichiarato unfit per il weekend australiano a causa di una piccola frattura alla clavicola sinistra rimediata dopo un highside su pista bagnata nel venerdì mattina di Phillip Island. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo proverà a recuperare per il Gran Premio di Thailandia del prossimo fine settimana (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

