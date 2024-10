La pioggia è stata la prima vera protagonista del venerdì australiano. Piani e orari sconvolti per l’intensità delle precipitazioni, ma almeno la Moto3 è riuscita a completare il programma di prove che ha messo in luce le qualità dei piloti italiani sul bagnato. Bertelle, Nepa e Lunetta si sono piazzati subito nei primi dieci, Matteo e Stefano persino in una virtuale seconda fila nel corso del turno del mattino che ha registrato i tempi più veloci. Per ora contano però quelli del pomeriggio (in attesa di un miglioramento meteo, atteso per sabato) che ha ribadito l’ottima intesa tra Angel Piqueras e il circuito di Phillip Island su cui non aveva mai girato prima d’ora. Il rookie del team Leopard ha messo alle spalle anche il neo campione del mondo Alonso, a cui ha rifilato un secondo, in pratica replicando il crono del mattino (il solo in grado di riuscirci).